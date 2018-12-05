Турция не видит проблем с поставками F-35

АНКАРА, 5 дек — РИА Новости. Анкара не видит проблем с поставками американских истребителей F-35, хотя ранее конгресс США заявлял о возможности приостановить поставку самолетов в Турцию из-за ее планов по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министерство обороны должно составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции.
Как сообщил в конце октября министр обороны Турции Хулуси Акар, в марте 2019 года США передадут Турции еще два истребителя F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.