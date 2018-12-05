Володин назвал Порошенко диктатором, которому "не место в Европе"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя провокационный характер инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, заявил, что таким диктаторам, как президент Украины Петр Порошенко, не место в Европе.

"Наша позиция, что такие действия должны осуждаться. Мы считаем, что правильно было бы, чтобы национальные парламенты и надпарламентские структуры, межпарламентские структуры обсудили этот вопрос и дали свою оценку действиям Петра Порошенко. Таким диктаторам не место в Европе. И такими методами нельзя бороться за власть", — сказал Володин журналистам в среду.

Политик подчеркнул, что ситуация в Керченском проливе была провокацией, "которая ставит целью сохранение личной власти президента Украины". "Учитывая, что шансов легитимно быть избранным у него нет — сегодня его рейтинги настолько малы, что он не входит даже в тройку популярных политиков Украины, он делает все для того, чтобы сохранить личную власть", — пояснил он.

Верховная рада Украины после инцидента с задержанием кораблей и 24 украинских моряков в Черном море одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.