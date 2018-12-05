В МИД раскритиковали инициативу Косово о создании "армии"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва считает, что формирование косовской "армии" может обернуться самыми тяжелыми последствиями для безопасности Балканского региона, сообщил МИД РФ.
Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, "такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 — единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования".
"Ещё один дестабилизирующий и провокационный шаг после уже введенной 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Создаваемая косовскими властями (кстати, вопреки положениям собственной "конституции") "армия" может обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом", — говорится в заявлении МИД РФ.
В Москве рассчитывают, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры немедленно предпримут меры для ее нейтрализации и разоружения.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.
Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Согласно принятому депутатами в Приштине пакету законов, создаваемую косовскую армию будут дополнительно вооружать, оснащать и обучать, на что, по данным СМИ, местный бюджет выделит 300 миллионов евро в течение трех лет. Планируется развитие вертолетного подразделения. Министр СБК Рустем Бериша сообщал в ноябре, что создаваемая армия будет также иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но "только для обороны".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.