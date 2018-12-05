В МИД раскритиковали инициативу Косово о создании "армии"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва считает, что формирование косовской "армии" может обернуться самыми тяжелыми последствиями для безопасности Балканского региона, сообщил МИД РФ.

Ранее председатель косовского парламента Кадри Весели сообщил, что армия самопровозглашенной республики Косово будет официально основана 14 декабря.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, "такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 — единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования".

"Ещё один дестабилизирующий и провокационный шаг после уже введенной 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Создаваемая косовскими властями (кстати, вопреки положениям собственной "конституции") "армия" может обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом", — говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве рассчитывают, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры немедленно предпримут меры для ее нейтрализации и разоружения.

"Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косовоалбанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряженности", — подчеркнули в министерстве.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Согласно принятому депутатами в Приштине пакету законов, создаваемую косовскую армию будут дополнительно вооружать, оснащать и обучать, на что, по данным СМИ, местный бюджет выделит 300 миллионов евро в течение трех лет. Планируется развитие вертолетного подразделения. Министр СБК Рустем Бериша сообщал в ноябре, что создаваемая армия будет также иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но "только для обороны".

Против создания Приштиной полноценной армии активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.