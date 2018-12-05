Минобороны Словакии не комментирует данные о высылке российского дипломата

ПРАГА, 5 дек – РИА Новости. В Минобороны Словакии не комментируют информацию о высылке из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности, необходимо обращаться в правительство, заявила РИА Новости представитель минобороны Данка Цапакова.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Петер Пеллегрини, ссылаясь на военную разведку Минобороны республики, заявил о высылке из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности.

"Обратитесь в ведомство премьера", — сказала Цапакова в ответ на просьбу прокомментировать информацию о дипломате, отказавшись от дальнейших комментариев.