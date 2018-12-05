В ООН призвали Киев использовать военное положение только в особых случаях

ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Киев для соблюдения прав человека использовать механизмы военного положения в 10 регионах только в исключительных случаях. Об этом она заявила на пресс-конференции в среду в Женеве.

"Мы внимательно следим за влиянием на ситуацию введения военного положения в 10 регионах Украины. Я верю, что в любой момент, особенно перед выборами, любые меры по ограничению прав человека во время военного положения должны применяться только при особой необходимости в конкретной ситуации", — сказала она.

Бачелет добавила, что любые подобные ограничения прав человека должны быть пропорциональными, временными и использованы на определенной территории.

"Я не могу сказать, насколько адекватным было введение военного положения, но если оно было необходимо для них (Украины), оно должно быть очень ограничено", — подчеркнула глава УВКПЧ ООН.

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.