В Совфеде прокомментировали заявление Помпео по ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является "тревожной составляющей" нового миропорядка, который пытается формировать Вашингтон, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Заявление госсекретаря США Майка Помпео изложено в форме ультиматума, политически некорректно с учетом системного неисполнения США условий настоящего договора", — отметила сенатор в интервью RT

Она подчеркнула, что Вашингтон умышленно не рассматривает факты, подтверждающие исполнение Россией Договора РСМД, поскольку целью США является "превращение Европы в американский стратегический полигон".

Ранее Помпео заявил, что России дается 60 дней на "возвращение" к выполнению ДРСМД. Помпео отметил, что если этого не произойдет, то США приостановят обязательства по договору.