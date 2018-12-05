ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Франции и протестующих воздержаться от применения силы и решать конфликт путем переговоров.

"Важно, чтобы люди свободно могли воспользоваться своим правом на выражение мнения и мирное собрание. Я призываю всех демонстрантов выступать мирно и прошу обе стороны воздержаться от применения насилия", — сказала Бачелет на пресс-конференции в среду.

По ее мнению, "обе стороны должны решать этот вопрос через диалог".

"Я знаю о попытках властей вступить в диалог с политическими лидерами и протестующими. Я надеюсь, что это пройдет хорошо. Потому что у них есть право на мирный протест", — подчеркнула глава УВКПЧ ООН.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика, погибли четверо.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо. Именно изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.