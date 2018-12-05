Могерини рассказала о дискуссиях по санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. В Евросоюзе пока не приняли никакого конкретного решения по санкциям против России из-за инцидента в Черном море, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Как вам известно, для принятия любых дополнительных санкций всегда требуются две вещи: в первую очередь, солидная правовая база, и в этом мы опираемся на информацию, предоставленную нам членами ЕС. А также необходимо единство всех стран ЕС", — уточнила она по прибытии на переговоры в НАТО.

Ранее Могерини сообщила, что пригласила главу МИД Украины Павла Климкина на встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Она состоится десятого декабря в Брюсселе, участники обсудят произошедшее в Керченском проливе.

В Европе нет единого мнения относительно санкционного реагирования на инцидент. Некоторые страны, включая Германию и Францию, посчитали преждевременным наложение на Москву новых ограничений, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В общем заявлении Евросоюза, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях также не было.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.