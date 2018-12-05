Депутат Рады не исключил, что военное положение на Украине продлят

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник не исключает, что после истечения 30-дневного срока военного положения оно может быть продлено, но это будет зависеть от "внешней ситуации".

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

"Вероятность (продления режима военного положения — ред.) зависит от внешней ситуации, которую навязывает РФ. Если будет необходимость продлить эти организационные меры в системе обороны страны, должна пройти полная процедура: доклад военного кабинета, решение Совета нацбезопасности и обороны, указ президента, голосование в Верховной раде. Никак иначе продлить эти меры по обороне невозможно", — сказал Винник в эфире телеканала "112 Украина".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.