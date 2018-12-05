МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В НАТО нагнетают ситуацию и манипулируют фактами, чтобы закамуфлировать выход США из ДРСМД, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, действительно, мы видели заявления разных сторон, мы видели заявление руководства НАТО, Североатлантического альянса. Безусловно, скажем так, речь идет о нагнетании ситуации, речь идет, во многом, о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели по выходу из РСМД Соединенных штатов Америки", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать тон заявления, которое сделали США по поводу договора.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.