В Москве не следят за расследованием Мюллера, заявил Песков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Доступные для общественности материалы по расследованию Мюллера вызывают непонимание и большое количество вопросов, остающихся без ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.