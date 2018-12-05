В Москве не следят за расследованием Мюллера, заявил Песков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Доступные для общественности материалы по расследованию Мюллера вызывают непонимание и большое количество вопросов, остающихся без ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас других забот хватает, поэтому это не является приоритетной темой для нашего внимания, скажу вам откровенно. Мы не знаем, какие там могут быть прорывы. То, что доступно для общественности, во многом, скажем так, вызывает непонимание, огромное количество вопросов, мы неоднократно приводили примеры абсурдности каких-то обвинений", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за расследованием Мюллера.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.