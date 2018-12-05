Могерини надеется, что США и Россия сохранят ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости. ЕС надеется, что США и РФ используют оставшиеся 60 дней для работы по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который необходим для безопасности на европейском континенте, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.

"Европа долгое время была полем противостояния в холодной войне, поэтому мы ценим архитектуру безопасности, которая так много лет гарантировала мир и безопасность на европейском континенте, а ДРСМД гарантировал мир и безопасность в Европе в течение 30 лет. Он должен полностью выполняться", — заявила Могерини, прибыв на переговоры в НАТО.

"Я надеюсь, время для работы по сохранению договора и достижению задачи по его полному выполнению может быть разумно использовано обеими сторонами. И мы со своей стороны тоже внесем вклад, чтобы это стало возможным", — добавила она.