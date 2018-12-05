Выход США из ДРСМД повлияет на безопасность мира, заявил Герасимов

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Генштабе ВС РФ называют планы США выйти из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) опасным шагом, способным негативно повлиять на безопасность всего мира, и обещают ответить.

"Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом… Ситуация в сфере контроля над вооружениями существенно усложнилась", — заявил в среду зарубежным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Разрушая очередную договоренность (в 2001 году Штаты вышли из соглашения по ПРО), США "пытаются переложить вину на Россию, якобы нарушающую свои обязательства", отметил генерал.

"Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено Договором", — напомнил Герасимов.

Кроме того, по его словам, развернутые в Румынии и развертываемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, "что является прямым нарушением обязательств по Договору о РСМД". Есть и другие проблемы, о которых Россия, отметил начальник Генштаба, "неоднократно говорила американским коллегам".

"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", — отметил Герасимов.