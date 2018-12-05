Выход США из ДРСМД повлияет на безопасность мира, заявил Герасимов

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Генштабе ВС РФ называют планы США выйти из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) опасным шагом, способным негативно повлиять на безопасность всего мира, и обещают ответить.
Разрушая очередную договоренность (в 2001 году Штаты вышли из соглашения по ПРО), США "пытаются переложить вину на Россию, якобы нарушающую свои обязательства", отметил генерал.
"Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено Договором", — напомнил Герасимов.
"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", — отметил Герасимов.