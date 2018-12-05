Герасимов сравнил военный бюджет США и финансирование российской армии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Финансирование ВС РФ в последние годы остается на уровне 50 миллиардов долларов и имеет тенденцию к снижению, военный бюджет США больше почти в 14 раз, сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Финансирование российских Вооруженных Сил в последние годы остается на уровне 50 миллиардов долларов и имеет тенденцию к снижению. Для сравнения — военный бюджет Соединенных Штатов больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более 716 миллиардов долларов, это превышает военные расходы всех остальных стран мира", — сказал он.