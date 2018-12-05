В МИД осудили заявления Волкера по Украине

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера далеки от помощи в урегулировании ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Волкера о введении новых санкций в случае если Россия не освободит украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ.
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.