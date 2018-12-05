Пашинян отрицает, что саммит ОДКБ перенесли по просьбе Еревана

ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отрицает, что саммит ОДКБ был перенесен по просьбе Еревана из-за проведения выборов в стране.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на предыдущей встрече в Астане лидеры условились о проведении встречи 6 декабря, а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа, решили заседание ОДКБ не проводить.

"Армения ни к кому ни с какой просьбой не обращалась. Мы заявили, что у нас есть свой кандидат на пост генсека ОДКБ и последовательно продолжаем вести переговоры вокруг нашего кандидата", — сказал Пашинян журналистам.

Он добавил также, что вопрос с генсеком не самый главный. "Самыми главными являются эффективность ОДКБ и выполнение обоюдных обязательств стран-членов", — сказал Пашинян.

На саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позднее президент Белоруссии на встрече с послом Азербайджана заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост. В Ереване заявили, что потребуют объяснений от Лукашенко и Назарбаева в связи с их высказываниями про сложившуюся в ОДКБ ситуацию. В частности, по мнению армянской стороны, Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, не входящей в эту организацию.

Посол РФ в Армении Сергей Копырки заявил журналистам, что позиция российского руководства в ситуации вокруг поста генсекасостоит в том, что все вопросы, которые возникают в ОДКБ, должны и будут решены на основе консенсуса. По его словам,все заинтересованы,чтобы организация работала и вносила вклад в обеспечение безопасности. Дипломат выразил уверенность, вопрос будет решен таким образом, чтобы организация вышла из этой ситуации еще более окрепшей.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.