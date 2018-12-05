США во время мундиаля снизили интенсивность учений НАТО по просьбе России

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Министерство обороны США по просьбе России снизило интенсивность учений НАТО вблизи российских границ на время чемпионата мира по футболу, сообщил в среду зарубежным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, это стало позитивным примером военного взаимодействия России и США. Каналы экстренной связи с Пентагоном и военными ряда других государств организованы в рамках соглашений о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе.

"Положительным примером такого взаимодействия стала позитивная реакция Минобороны США на просьбу снизить интенсивность оперативной и боевой подготовки НАТО вблизи российских границ в период чемпионата мира по футболу", — сказал Герасимов.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля.