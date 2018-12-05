ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о подрыве Китаем международного порядка, обвинив Вашингтон в эгоизме и политике односторонних действий.
"Последние заявления американской стороны не соответствуют духу встречи, которая состоялась между руководителями двух стран… США под знаменем "Америка прежде всего" размахивают дубинкой политики односторонних действий и протекционизма, создали хаос для международного порядка, вышли из целого ряда международных организаций и международных договоров, создали вызов механизму многосторонности", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Помпео.
Он добавил, что международное сообщество может очень четко разглядеть эти "эгоистические действия и заявления" американской стороны.
"Многие СМИ сообщали, что после завершения встречи руководителей двух стран в Аргентине в комнате переговоров раздались аплодисменты. Я не знаю в чем смысл того, что те люди, которые аплодировали тогда, теперь выступают с такими заявлениями",- отметил китайский дипломат.
Лидеры США и Китая на полях саммита G20 договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.