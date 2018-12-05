ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о подрыве Китаем международного порядка, обвинив Вашингтон в эгоизме и политике односторонних действий.

Ранее Помпео, выступая в Брюсселе с речью в фонде Маршала, обвинил Россию в нарушении Договора об РСМД в течение "нескольких лет", а Иран и Китай — в подрыве международного порядка, призвав Европу помогать США восстанавливать либеральный мировой порядок.

"Последние заявления американской стороны не соответствуют духу встречи, которая состоялась между руководителями двух стран… США под знаменем "Америка прежде всего" размахивают дубинкой политики односторонних действий и протекционизма, создали хаос для международного порядка, вышли из целого ряда международных организаций и международных договоров, создали вызов механизму многосторонности", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Помпео.

Он добавил, что международное сообщество может очень четко разглядеть эти "эгоистические действия и заявления" американской стороны.

"Многие СМИ сообщали, что после завершения встречи руководителей двух стран в Аргентине в комнате переговоров раздались аплодисменты. Я не знаю в чем смысл того, что те люди, которые аплодировали тогда, теперь выступают с такими заявлениями",- отметил китайский дипломат.

Он подчеркнул, что Китай и США – самая крупная развивающаяся и самая крупная развитая страны мира, которые не могут "отрешиться друг от друга, но и не могут изменить друг другу, поэтому им остается только сотрудничать".

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.