Могерини пригласила Климкина на переговоры глав МИД стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила в среду, что пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина на переговоры глав МИД стран ЕС в понедельник.

По ее словам, Климкин примет участие в обсуждении ситуации вокруг Азовского моря.

"Я пригласила главу МИД Украина Павла Климкина на заседание совета по иностранным делам в понедельник, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в этот трудный момент и обсудить последующие шаги для увеличения безопасности там", — сообщила она журналистам после прибытия на переговоры в НАТО.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.