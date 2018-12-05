Президент Молдавии заявил о готовности встретиться с лидером Приднестровья

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что готов встретиться до конца 2018 года с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

Красносельский и Додон в сентябре договорились, что встречи для обсуждения приднестровских проблем стоит проводить хотя бы раз в три месяца. Тогда Красносельский предложил Додону встретиться в декабре на территории Приднестровья.

"Мы готовы к этой встрече. Если приглашение остается в силе, то она состоится до конца этого года", — сказал Додон.

По его словам, есть много тем для обсуждения. Одна из них — это проведение сразу после Нового года встречи в формате "5+2". "Мне кажется, что такой диалог нужен, и отказываться от него было бы неправильно", — добавил Додон.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Читайте полный текст интервью с Игорем Додоном на сайте РИА Новости >>