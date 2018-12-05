МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Украинское руководство пытается удержать свой падающий рейтинг за счет простых людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение на въезд на Украину граждан РФ мужского пола.

"Реальная подоплека упомянутого решения очевидна на наш взгляд, приземленная. Здесь не нужно ничего выдумывать. Действующее украинское руководство за счет простых людей отчаянно пытается удержать свой падающий рейтинг, заигрывает с националистически настроенным электоратом. Расцениваем эту русофобскую инициативу киевских властей как попытку возвести очередной барьер между народами России и Украины", — сказала Захарова на брифинге.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.