России стоит ждать от Запада "пакостей" в судоходстве, считают в Госдуме

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов не исключил, что РФ от Запада следует ждать "пакостей" в сфере судоходства после провокации Киева в Черном море.

Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе.

"Учитывая сегодняшнее влияние американцев на западный мир, начнутся пакости, ничем не подкрепленные, ничем не обоснованные. Связано это, безусловно, с судоходством, наверное, будет", — сказал Шаманов журналистам.

Политик пояснил, что речь идёт об ограничении судоходства, захода в морские порты, ограничениях, связанных с заправкой.

"Есть процессуальные нормы, которые должны быть соблюдены. И кому как не американцам – любителям демократии и законности – знать, что будут проведены все соответствующие в таких случаях мероприятия прокурорско-следственного характера. Когда все картины будут расставлены, состоится суд. Решение суда определит дальнейшую судьбу (украинских моряков – ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия отпустить задержанных моряков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.