В МИД прокомментировали сообщения о "шпионаже" россиян в Гааге

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ничем не подтвержденными вымыслами сообщения о причастности сотрудников российского посольства в Гааге к разведывательной деятельности.

Ранее в голландских СМИ появились данные о том, что многие сотрудники посольства РФ в Нидерландах якобы ведут такую деятельность на территории страны

"Естественно, все обвинения без какой-либо фактуры — это догадки, вымыслы, избитые клише. Никаких доказательств, которые можно было бы как-то применить. В общем, все как всегда", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, такие вбросы уже не удивляют.

"Мы видим, что официальная Гаага уже давно не жалеет усилий и средств на разрушение двусторонних отношений с Москвой", — отметила официальный представитель МИД РФ.