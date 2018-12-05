МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве убеждены, что граждане Украины на предстоящих выборах дадут полную оценку действиям руководства страны, которые ограничили въезд на территорию государства россиянам, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Мы расцениваем эту абсолютно русофобскую инициативу киевских властей как попытку возвести очередной барьер между народами России и Украины, как стремление навредить людям, простым людям уже на бытовом уровне. Мы убеждены, что через несколько месяцев украинцы дадут должную оценку действиям нынешнего киевского руководства", — сказала Захарова на брифинге.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.