Додон считает главной задачей обеспечить прозрачность выборов депутатов

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что его основная задача как главы государства — обеспечение прозрачных парламентских выборов.

Мандат парламента действующего созыва истек 30 ноября. Но местное законодательство предусматривает, что депутаты продолжат исполнять свои полномочия до законного созыва нового состава парламента. В этот период не могут вноситься изменения в конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу "органические" законы.

"Мы должны воспользоваться этим (ограничением депутатов в полномочиях — ред.), чтобы обеспечить прозрачные выборы — это самое важное. Нужно, чтобы в следующем парламенте были именно те кандидаты и партии, которых хотят видеть люди", — сказал Додон.

Глава республики подчеркнул, что он "готов к любому развитию событий".

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

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