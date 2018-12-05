ВСУ применяют в Донбассе беспилотники, переняв тактику у ИГ*, заявили в МИД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинские силовики в нарушение комплекса мер на запрет БПЛА применяют в Донбассе беспилотники, переняв тактику их использования у террористов запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нарушение комплекса мер, предусматривающих запрет полетов беспилотных летательных аппаратов за исключением тех, которые используются мониторинговой миссией ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения сторон, ВСУ активно применяют в Донбассе беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные. Переняв тактику их использования напрямую у террористов запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, украинские силовики с помощью беспилотников сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты. Жертвами этих действий становятся гражданское население и мирные люди", — сказала она на брифинге.

По ее словам, в результате таких действий 7 ноября был ранен местный житель в поселке Минеральное, а в Старомихайловке повреждены жилые строения.

"Только за последний месяц силовыми структурами народных республик было уничтожено 9 БПЛА ВС Украины. Это само по себе говорит о масштабах их применения Украиной", — добавила Захарова.

* Террористическая организация, запрещена в России