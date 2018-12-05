Власти Новой Каледонии отменили угрозу цунами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти Новой Каледонии сообщили, что угроза цунами отменена по всей территории.

Как сообщил Верховный комиссариат Новой Каледонии в Twitter , угроза цунами отменена, однако жителям стоит оставаться бдительными.

В свою очередь радиосеть France Info отмечает, что угроза цунами была снята в 18.30 по местному времени (10.30 мск), однако "движение моря" ожидается еще в течение трех часов.

Ранее USGS сообщила, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло к юго-востоку от города Тадин. Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Была объявлена угроза цунами. Затем еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло к северо-западу от города Тадин.

Новая Каледония — административно-территориальное образование Франции в Тихом океане.