Россия не будет вводить ограничительные меры для граждан Украины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия не намерена ограничивать въезд граждан Украины в РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Со своей стороны, мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию. Создавать никому не нужные проблемы мы не собираемся", — сказала она на брифинге в Москве.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.