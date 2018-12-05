Власти Новой Каледонии эвакуируют некоторые районы из-за угрозы цунами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти заморской территории Франции Новой Каледонии объявили об эвакуации некоторых районов из-за угрозы цунами.

"Восточное побережье Новой Каледонии, остров Пен и группа островов Луайоте должны быть эвакуированы", — сообщает Верховный комиссариат Новой Каледонии в Twitter

Отмечается, что для западного побережья, в частности для столицы Новой Каледонии города Нумеа, эвакуация не является обязательной, так как угроза цунами в этой части ниже. Однако жителей призывают оставаться бдительными.

Ранее USGS сообщила, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло к юго-востоку от города Тадин. Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Была объявлена угроза цунами. Затем еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло к северо-западу от города Тадин.

Новая Каледония — административно-территориальное образование Франции в Тихом океане.