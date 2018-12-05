В Новой Каледонии после землетрясения наблюдали волны цунами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тихоокеанский центр предупреждения цунами (PTWC) сообщил об образовании волн цунами после землетрясения магнитудой 7,6 у берегов Новой Каледонии.

"Наблюдались волны цунами. На основании имеющихся данных… опасные волны цунами прогнозируются для некоторых побережий", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Как отмечается в сообщении, возникновение волн высотой от 1 до 3 метров возможно вдоль побережья Новой Каледонии и Вануату. Волны высотой от 0,3 до 1 метра могут образоваться у берегов Фиджи. Волны высотой до 0,3 метра прогнозируются для целого ряд стран, включая Россию, Австралию, Китай, Индонезию, Японию, Чили, Филиппины и Мексику.

Верховный комиссариат Новой Каледонии сообщил в Twitter, что для островов Уоллис и Футуна нет угрозы цунами.

Ранее USGS сообщила, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Эпицентр располагался в 153 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза цунами.