В Совфеде оценили заявление Госдепа по арестованным украинским морякам

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление Госдепартамента США, потребовавшего от России освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

По мнению американской стороны, инцидент в Керченском проливе заставит Евросоюз отказаться от "Северного потока — 2".

Морозов заявил, что США используют керченский инцидент как повод для давления на Россию. Сенатор также отметил, что Вашингтон старается ухудшить отношения европейских стран с Москвой.

"Эти формулировки показывают намерения США, а именно — любой повод, существенный или не очень, использовать для продвижения своих стратегических целей. Оказывать давление по всем азимутам на Россию, включая выходы из различных соглашений, попытаться как можно дальше "оттащить" Европу от России, в частности в проекте "Северный поток — 2", — считает сенатор.

Морозов добавил, что США пытаются избавиться от конкурента в лице России на газовом рынке, чтобы заставить Европу закупаться у них по невыгодным ценам.

"Не случайно этот высокопоставленный чиновник Госдепа прямо проговаривается, что наказывать нас будут (и европейцев косвенно) через торпедирование этого проекта. Это большая экономическая задача — переориентировать европейский газовый рынок на дорогой американский газ, лишить нас большого рынка сбыта, цели прозрачные — колоссальная конкуренция с Россией", — подчеркнул сенатор.

25 ноября три украинских корабля нарушили российскую госграницу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских пограничников. В итоге они были задержаны с 24 моряками на борту. Трое украинских военных получили легкие ранения. В отношении экипажей возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что на борту находились два сотрудника СБУ, которые фактически руководили спецоперацией. Президент заявил, что пограничники выполняли функции по защите границы.