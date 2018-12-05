В Раду внесли законопроект о прекращении международных договоров с Россией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от внефракционной радикально-националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" выступают за прекращение международных договоров с Россией, соответствующий документ внесен на рассмотрение в комитет украинского парламента.

Предложение прозвучало на фоне внесенного в Раду президентского законопроекта "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", который должен одобрить парламент.

Согласно законопроекту партии "Свобода", "соблюдение и выполнение международных договоров Украины с государством-агрессором является необязательным".

"Отменяется презумпция признания международных договоров с государством-агрессором частью национального законодательства и преимущество таких международных договоров в случае противоречия внутренним нормам Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В нем также отмечается, что речь идет о прекращении двусторонних международных договоров только с Россией. "Указанное уточнение установлено с целью недопущения прекращения международных отношений с другими государствами и субъектами международного права, которые являются участниками международных договоров с участием Украины и Российской Федерации", — отмечается в пояснительной записке.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".