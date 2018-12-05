В Раду внесли законопроект о прекращении международных договоров с Россией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от внефракционной радикально-националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" выступают за прекращение международных договоров с Россией, соответствующий документ внесен на рассмотрение в комитет украинского парламента.
Согласно законопроекту партии "Свобода", "соблюдение и выполнение международных договоров Украины с государством-агрессором является необязательным".
"Отменяется презумпция признания международных договоров с государством-агрессором частью национального законодательства и преимущество таких международных договоров в случае противоречия внутренним нормам Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".