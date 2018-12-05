В Нигерии задержали женщину, выдававшую себя за первую леди, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Секретная служба Нигерии задержала женщину, которая, предположительно, выдавала себя за супругу президента страны Мохаммаду Бухари, сообщает местное издание Pulse Nigeria.

По данным издания, задержанная Амина Мохаммед, известная также, как Джастина Олуоха и Амина Вилла, использовала различные имена и удостоверения личности. Как сообщил представитель секретной службы Питер Афунанья, женщина изначально выдавала себя за жену губернатора нигерийского штата Коги.

Афунанья добавил, что подозреваемая незаконно проникла в резиденцию президента страны и использовала офис первой леди государства для мошеннических действий.

"Она использовала поддельные документы, чтобы избежать протокола и проверки, и таким образом получила незаконный доступ к вилле, и в частности, к резиденции супруги президента Бухари. Она воспользовалась тем, что такие личности, как первые леди, министры и некоторые категории чиновников, не проходят тщательных проверок на постах (службы безопасности президентской резиденции — ред.) ", — заявил представитель секретной службы.

По данным СМИ, в ноябре подозреваемая от лица первой леди Нигерии Аиши Бухари, которая в тот момент была за границей, пригласила на президентскую виллу бизнесмена Александра Окафора, которой впоследствии заявил, что мошенница обманула его на 150 миллионов найра (412 тысяч долларов).