В берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 5,9

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,9 произошел у берегов Новой Каледонии после сильного землетрясения, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки афтершока были зафиксированы в 04.30 по времени UTC (07.30 мск). Эпицентр располагался в 122 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее USGS сообщила, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Эпицентр располагался в 153 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза цунами.

Новая Каледония — административно-территориальное образование Франции в Тихом океане.