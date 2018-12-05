На Украине умер бывший лидер узбекской диаспоры Киргизии

БИШКЕК, 5 дек – РИА Новости. Бывший лидер узбекской диаспоры Киргизии, экс-депутат парламента республики Кадыржан Батыров, приговоренный на родине к пожизненному лишению свободы за организацию межнациональных столкновений, скончался в Одесской области Украины, сообщает агентство Sputnik Киргизия.
"В возрасте 62 лет в Одесской области Украины скончался экс-депутат парламента Кыргызстана Кадыржан Батыров", — информирует Sputnik со ссылкой на родственников диссидента.
Признание Батырова политическим беженцем стало причиной крупного скандала между ОБСЕ и властями Киргизии. В 2016 году МИД Киргизии направил в адрес ОБСЕ ноту о намерении начать процесс изменения статуса присутствия организации и ее мандата в республике после того, как экс-глава узбекского культурного центра Джалал-Абадской области был официально приглашен на международное мероприятие по проблемам Центральной Азии.