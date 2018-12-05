МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после землетрясения, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения цунами.

В 04:18 по местному времени у берегов заморской территории Франции зафиксировали толчки магнитудой 7,6. Эпицентр располагался в 153 километрах к юго-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине десяти километров. Спустя 12 минут Геологическая служба США зафиксировала афтершок магнитудой 5,9.

По данным центра, цунами может произойти рядом с островами Луайоте.

Новая Каледония находится в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии. По данным 2016 года, там живут более 275 тысяч человек.