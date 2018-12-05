Суд в Боливии одобрил выдвижение Моралеса на четвертый президентский срок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Верховный суд Боливии во вторник дал разрешение действующему президенту Эво Моралесу и вице-президенту Альваро Гарсии баллотироваться на четвертый срок подряд на первичных выборах, назначенных на январь 2019 года, сообщает издание Diario.

По данным издания, суд одобрил девять кандидатур на первичные выборы в январе. Всеобщие выборы в стране состоятся в октябре.

Оппозиция призвала людей выходить на протесты. Во вторник на улицу вышли протестующие, чтобы выступить "за демократию" и призвать к уважению результатов референдума 2016 года, участники которого отказали Моралесу в возможности переизбрания.