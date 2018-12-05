МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Верховный суд Боливии во вторник дал разрешение действующему президенту Эво Моралесу и вице-президенту Альваро Гарсии баллотироваться на четвертый срок подряд на первичных выборах, назначенных на январь 2019 года, сообщает издание Diario.
Оппозиция призвала людей выходить на протесты. Во вторник на улицу вышли протестующие, чтобы выступить "за демократию" и призвать к уважению результатов референдума 2016 года, участники которого отказали Моралесу в возможности переизбрания.