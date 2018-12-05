Китай и Турция высказались за укрепление двустороннего сотрудничества

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и спикер парламента Турции Бинали Йылдырым высказались за дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере торговли, инвестиций и инфраструктурного строительства, следует из сообщения министерства иностранных дел КНР.

Встреча Ли Кэцяна и Йылдырыма состоялась накануне в Пекине.

"Китайская сторона готова на основе взаимоуважения и равноправного сотрудничества усилить взаимодействие и сотрудничество на всех уровнях, продвигать дальнейшее здоровое развитие двусторонних отношений", — заявил Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что у двух стран есть огромные перспективы для практического сотрудничества. Китайский премьер выразил готовность к сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" со стратегией развития Турции, а также содействовать сбалансированному развитию двусторонней торговли.

Йылдырым в свою очередь подчеркнул, что Турция и Китай — важные партнеры по стратегическому сотрудничеству. Он выразил готовность турецкой стороны "наполнять и развивать отношения с Китаем, углублять сотрудничество в сфере инфраструктуры, торговли и инвестиций".