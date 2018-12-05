В США казнили мужчину, осужденного за убийство полицейского

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США. Архивное фото

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти американского штата Техас во вторник привели в исполнение смертную казнь для осужденного за убийство полицейского в 2000 году, сообщается на сайте департамента уголовного правосудия штата Техас.

Джозеф Кристофер Гарсия 1971 года рождения 13 декабря 2000-го вместе с шестью соучастниками бежал из тюрьмы строгого режима в Техасе, где отбывал 50-летний срок за "убийство с применением смертоносного оружия". После побега 24 декабря мужчины застрелили 31-летнего полицейского во время ограбления магазина.

Гарсия не признал себя виновным в убийстве полицейского и утверждал, что был внутри магазина, когда услышал выстрелы снаружи, пытался остановить насилие и сам едва не попал под пули. Однако, по законам штата, поскольку Гарсия был задействован в ограблении, он несет ответственность за убийство наравне с другими соучастниками преступления.

По данным сайта deathpenaltyinfo.org, казнь Гарсии посредством смертельной инъекции стала 22-м приведенным в исполнение смертным приговором в США и 12-м – в Техасе. В 2017 году в США казнили 23 человека.