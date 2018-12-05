МЕХИКО, 5 дек – РИА Новости. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад считает, что ответственность за аварию подводной лодки "Сан-Хуан" может лежать на предыдущем правительстве Кристины Киршнер.

В ноябре затонувшую год назад подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной на дне Атлантического океана — в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

"Там многое может быть связано с ремонтом на половине срока службы", — приводит заявление Агуада агентство Telam. Во вторник министр отвечал на вопросы парламентской комиссии, занимающейся расследованием гибели субмарины.

По словам Агуада, ремонтные работы проводились на "Сан-Хуане" в период с 2008 по 2014 годы. Он также заметил, что экс-министр обороны (2010-2013 годы) Нильда Гарре не должна входить в число членов парламентской комиссии, хотя и не считает, что на ней лежит ответственность за гибель подлодки.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.