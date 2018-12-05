США предложили $20 тысяч за информацию об атаке на консульство в Мексике

МЕХИКО, 5 дек — РИА Новости. ФБР США предложило 20 тысяч долларов за информацию о недавнем нападении на генеральное консульство страны в мексиканской Гвадалахаре.

Как сообщает посольство США в Мехико, разыскивается неизвестный, который бросил в здание две гранаты 30 ноября. ФБР готово заплатить за информацию об этом человеке или группе людей, причастных к нападению.

Пострадавших в результате атаки не было.