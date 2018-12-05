СМИ: суд над водителем, наехавшим на толпу в Торонто, начнут в 2020 году

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Архивное фото

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Суд назначил на февраль 2020 года начало разбирательства по делу водителя, сбившего насмерть пешеходов в канадском Торонто в апреле, сообщает издание Star.

По данным издания, прокурор сообщил, что разбирательство продлится около трех или четырех месяцев.

В конце апреля микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Водитель был задержан, им оказался 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции.

Полиция подтвердила, что водитель наехал на людей намеренно, однако мотивы обвиняемого остаются неизвестными. Правоохранительные органы страны предъявили задержанному обвинения в 10 убийствах и 16 покушениях.