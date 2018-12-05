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СМИ: суд над водителем, наехавшим на толпу в Торонто, начнут в 2020 году

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Наезд микроавтобуса на пешеходов в Торонто (15)
(обновлено: 04:04 05.12.2018)
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© AFP 2018 / Lars HagbergНа месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Архивное фотоНа месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. Архивное фото
© AFP 2018 / Lars Hagberg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Суд назначил на февраль 2020 года начало разбирательства по делу водителя, сбившего насмерть пешеходов в канадском Торонто в апреле, сообщает издание Star.

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. 23.04.2018
© REUTERS / Carlo Allegri
В полиции рассказали подробности инцидента с наездом на пешеходов в Торонто
По данным издания, прокурор сообщил, что разбирательство продлится около трех или четырех месяцев.

В конце апреля микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Водитель был задержан, им оказался 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции.

Полиция подтвердила, что водитель наехал на людей намеренно, однако мотивы обвиняемого остаются неизвестными. Правоохранительные органы страны предъявили задержанному обвинения в 10 убийствах и 16 покушениях.

Наезд фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Carlo AllegriМикроавтобус белого цвета наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто в районе пяти часов дня.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто. 23 апреля 2018
© REUTERS / Carlo Allegri
Микроавтобус белого цвета наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто в районе пяти часов дня.
© REUTERS / Carlo AllegriЖертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Carlo Allegri
Жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали.
© REUTERS / Saul PortoРайон ЧП был полностью оцеплен. Полиции удалось в течение часа найти и автомобиль, и его водителя.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Saul Porto
Район ЧП был полностью оцеплен. Полиции удалось в течение часа найти и автомобиль, и его водителя.
© REUTERS / Chris DonovanЛичность водителя уже установлена. Это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Chris Donovan
Личность водителя уже установлена. Это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.
© AFP 2018 / Lars HagbergМинистр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", однако не стал обсуждать возможность того, что это был террористический акт.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© AFP 2018 / Lars Hagberg
Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", однако не стал обсуждать возможность того, что это был террористический акт.
© REUTERS / Carlo AllegriГлава местной полиции Марк Саундерс также уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, является ли данный инцидент террористической атакой. Он подчеркнул, что расследование не исключает никаких версий ЧП.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Carlo Allegri
Глава местной полиции Марк Саундерс также уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, является ли данный инцидент террористической атакой. Он подчеркнул, что расследование не исключает никаких версий ЧП.
© REUTERS / Chris DonovanОднако уже сейчас, благодаря свидетельствам очевидцев, известно, что водитель наехал на людей намеренно.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Chris Donovan
Однако уже сейчас, благодаря свидетельствам очевидцев, известно, что водитель наехал на людей намеренно.
© REUTERS / Chris DonovanПремьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим и заявил, что внимательно отслеживает ситуацию. "Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Chris Donovan
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим и заявил, что внимательно отслеживает ситуацию. "Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.
© REUTERS / Carlo AllegriСвои соболезнования канадскому народы выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Carlo Allegri
Свои соболезнования канадскому народы выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.
© REUTERS / Saul PortoВ Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки", однако местная полиция не получала информации о том, что участники G7 могли стать целью атаки.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Saul Porto
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки", однако местная полиция не получала информации о том, что участники G7 могли стать целью атаки.
© REUTERS / Saul PortoГлава МВД Франции Жерар Коллон, находящийся в Торонто для участия в министерской встрече G7, в беседе с министром охраны общественной безопасности Канады Ралфом Гудэйлом от лица всего народа Франции также выразил канадцам поддержку в связи с произошедшим.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© REUTERS / Saul Porto
Глава МВД Франции Жерар Коллон, находящийся в Торонто для участия в министерской встрече G7, в беседе с министром охраны общественной безопасности Канады Ралфом Гудэйлом от лица всего народа Франции также выразил канадцам поддержку в связи с произошедшим.
© AFP 2018 / Lars HagbergВ посольстве России в Оттаве не располагают информацией о россиянах, получивших ранения в результате инцидента.На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто
© AFP 2018 / Lars Hagberg
В посольстве России в Оттаве не располагают информацией о россиянах, получивших ранения в результате инцидента.
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