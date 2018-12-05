ООН рассчитывает полностью прекратить использование одноразового пластика

ООН, 5 дек — РИА Новости. Президент Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса рассчитывает, что вся система всемирной организации в ближайшее время сможет отказаться от использования одноразового пластика.

"Здесь, в Нью-Йорке, и в каждом отделении ООН по всему миру — в Найроби, в Женеве, уже было сделано несколько шагов (по уменьшению использования одноразового пластика — ред.), но мы рассчитываем, что нам удастся добиться полного исключения использование одноразового пластика в помещениях ООН", — сказала Эспиноса на встрече с журналистами.

По словам президента Генассамблеи, у ООН уже составлена кампания по борьбе с использованием одноразовых пластиковых предметов. Первое — это внутренняя инициатива всемирной организации.

"И второй элемент — это глобальная пропаганда совместно с государствами-членами и учреждениями ООН для охвата общественности, эта глобальная пропагандистская кампания будет иметь дополнительные элементы", — сообщила Эспиноса.