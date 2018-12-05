Следственная группа ООН по преступлениям ИГ* начнет работу в 2019 году

ООН, 5 дек — РИА Новости. Следственная группа ООН по вопросам ответственности запрещенной в РФ террористической организации ИГ* (ЮНИТАД) приступит к работе в Ираке в начале 2019 года, сообщил Совбезу всемирной организации специальный советник генсека ООН и глава группы Карим Асад Ахмад Хан.

"В настоящее время следственная группа надеется продолжить подготовку в Ираке в целях начала следственных действий в начале 2019 года", — сказал Хан.

Он добавил, что сейчас в Ираке идет ремонт помещений, осуществляется поставка оборудования, дорабатывается база, "необходимая для начала первоначальных следственных действий, в том числе стандартных процедур и подбор первичных кадров".

"Я рассчитываю вернуться к брифингу в Совете в мае 2019 года, чтобы представить обновленную информацию об этих мероприятиях. Однако я хотел бы быть открытым и откровенным с Советом еще в одном отношении. Осуществление нами этой деятельности зависит от постоянной поддержки со стороны международного сообщества", — добавил Хан.

По его мнению, "только создав следственную группу в качестве независимого, объективного и надежного источника доказательных материалов, способного вести свою работу на максимально высоком уровне, мы сможем наилучшим образом поддержать правительство Ирака и другие государства-члены в нашем общем стремлении к справедливости".

Резолюция 2379 о создании специальной следственной группы по расследованию преступлений, совершенных ИГ*, была принята Совбезом ООН 21 сентября 2017 года, чтобы призвать террористов "к ответственности за преступления, совершенные в Ираке, путем сбора и сохранения доказательств, которые могут быть равнозначны военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду".

Кроме того, перед ЮНИТАД поставлена задача содействовать привлечению виновных к ответственности во всем мире за зверские преступления, совершенные террористической организацией.

*Террористическая организация, запрещенная в России