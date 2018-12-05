ПРАГА, 5 дек – РИА Новости. Решением генпрокурора Словакии Яромира Чижнара во вторник вечером выпущены на свободу из камер предварительного заключения 12 активистов Greenpeace, задержанных в ходе акции протеста на территории угольной шахты в городе Новаки.
"Я запросил в понедельник документы о деле активистов Greenpeace, внимательно изучил их и пришел к выводу, что необходимости в их содержании под арестом нет. Сегодня все они отпущены и теперь будут ожидать следствия на свободе", — заявил Чижнар, выступление которого транслировало ТВ3.
Этот ТВ-канал также показал кадры, как активисты Greenpeace покидают здание, в котором они содержались в заключении, и встречаются со своими друзьями и родственниками.