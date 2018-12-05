ПРАГА, 5 дек – РИА Новости. Решением генпрокурора Словакии Яромира Чижнара во вторник вечером выпущены на свободу из камер предварительного заключения 12 активистов Greenpeace, задержанных в ходе акции протеста на территории угольной шахты в городе Новаки.

Активисты Greenpeace 28 ноября забрались на вышку шахты и растянули там плакат с лозунгом, направленным против добычи угля на территории Словакии. Позднее их задержали. По данным местных СМИ, действия активистов привели к приостановке работы на шахте на пять часов. В воскресенье районный суд города Прьевидза постановил, что задержанные активисты останутся под стражей из опасений, что они вновь могут принять участие в аналогичных действиях, а зарубежные участники акции покинут Словакию.

"Я запросил в понедельник документы о деле активистов Greenpeace, внимательно изучил их и пришел к выводу, что необходимости в их содержании под арестом нет. Сегодня все они отпущены и теперь будут ожидать следствия на свободе", — заявил Чижнар, выступление которого транслировало ТВ3.

Этот ТВ-канал также показал кадры, как активисты Greenpeace покидают здание, в котором они содержались в заключении, и встречаются со своими друзьями и родственниками.