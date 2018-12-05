Помпео поддержал проведение выборов в Ливии весной 2019 года

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник встретился с премьер-министром Ливии Файезом аль-Сарраджем, с которым обсудил перспективы урегулирования конфликта в этой стране, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Встреча состоялась в Брюсселе, где Помпео принимал участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО.

"Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами специального представителя генсека ООН Гассана Саламе и его плана, представленного в СБ ООН, по проведению ливийской национальной конференции, которая состоится в первые недели 2019 года, и последующего избирательного процесса, который начнется весной 2019 года", — говорится в сообщении.

"Госсекретарь и премьер-министр согласились с важностью скорейшего осуществления правительством национального согласия всеобъемлющих экономических реформ, повышения финансовой транспарентности, обеспечения большей безопасности для всех ливийцев и стабилизации добычи нефти. Госсекретарь и премьер-министр подтвердили общую приверженность американо-ливийскому контртеррористическому партнерству", — отмечается в сообщении ведомства.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

В середине ноября в итальянском Палермо прошла двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию. В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев. Несмотря на проведенные на ее полях многосторонние встречи со сторонами конфликта, значимых прорывов не произошло, а в итоговой декларации участники конференции ограничились приверженностью общим идеям о необходимости борьбы с терроризмом и преодоления затянувшегося кризиса в Ливии демократическим путем.

Участники конференции также приветствовали предложение спецпосланника ООН по проведению выборов в Ливии весной 2019 года вместо декабря текущего года. Как ожидается, в преддверии выборов, в январе, может быть созвана национальная конференция по примирению.