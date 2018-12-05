Помпео поддержал проведение выборов в Ливии весной 2019 года

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник встретился с премьер-министром Ливии Файезом аль-Сарраджем, с которым обсудил перспективы урегулирования конфликта в этой стране, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Встреча состоялась в Брюсселе, где Помпео принимал участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО.
"Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами специального представителя генсека ООН Гассана Саламе и его плана, представленного в СБ ООН, по проведению ливийской национальной конференции, которая состоится в первые недели 2019 года, и последующего избирательного процесса, который начнется весной 2019 года", — говорится в сообщении.
В Ливии в настоящее время царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
Участники конференции также приветствовали предложение спецпосланника ООН по проведению выборов в Ливии весной 2019 года вместо декабря текущего года. Как ожидается, в преддверии выборов, в январе, может быть созвана национальная конференция по примирению.