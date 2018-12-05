Госдеп обвинил Россию во "лжи и запутывании" при обсуждении проблемы ДРСМД

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Госдепартамент США обвинил Россию во "лжи и запутывании" при обсуждении проблемы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, с сентября 2014 года по инициативе США было проведено пять совещаний технических экспертов, включая два заседания специальной комиссии по верификации – органа, ответственного за решение проблем при выполнении договора.

"На каждой из этих встреч Соединенные Штаты оказывали давление на Россию в связи с ее ракетами, нарушающими (договор – ред.), и призывали ее вернуться в режим соблюдения, подчеркивая критически важный характер наших обеспокоенностей. Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью", — говорится в заявлении госдепа. По данным ведомства, Россия же вообще не инициировала совещаний с экспертами США на эту тему.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

В госдепартаменте также повторили основные претензии к России. Как утверждается, Россия разработала и испытала ракету SSC-8 (или 9М729 по классификации РФ). Это ракеты наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров, которые запрещены договором РСМД. США заявляют, что передали российской стороне информацию о местах испытания этой ракеты и компаниях, связанных с ее производством.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно ДРСМД.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".