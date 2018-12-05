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Госдеп обвинил Россию во "лжи и запутывании" при обсуждении проблемы ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (303)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Госдепартамент США обвинил Россию во "лжи и запутывании" при обсуждении проблемы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, с сентября 2014 года по инициативе США было проведено пять совещаний технических экспертов, включая два заседания специальной комиссии по верификации – органа, ответственного за решение проблем при выполнении договора.

"На каждой из этих встреч Соединенные Штаты оказывали давление на Россию в связи с ее ракетами, нарушающими (договор – ред.), и призывали ее вернуться в режим соблюдения, подчеркивая критически важный характер наших обеспокоенностей. Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью", — говорится в заявлении госдепа. По данным ведомства, Россия же вообще не инициировала совещаний с экспертами США на эту тему.

Противолодочный корабль МПК Поворино. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В России отреагировали на ультиматум США по ДРСМД
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД
В госдепартаменте также повторили основные претензии к России. Как утверждается, Россия разработала и испытала ракету SSC-8 (или 9М729 по классификации РФ). Это ракеты наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров, которые запрещены договором РСМД. США заявляют, что передали российской стороне информацию о местах испытания этой ракеты и компаниях, связанных с ее производством.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно ДРСМД.

Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде ответили на ультиматум США по ДРСМД
Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".

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