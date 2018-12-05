Госдеп обвинил Россию во "лжи и запутывании" при обсуждении проблемы ДРСМД

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Госдепартамент США обвинил Россию во "лжи и запутывании" при обсуждении проблемы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, с сентября 2014 года по инициативе США было проведено пять совещаний технических экспертов, включая два заседания специальной комиссии по верификации – органа, ответственного за решение проблем при выполнении договора.
"На каждой из этих встреч Соединенные Штаты оказывали давление на Россию в связи с ее ракетами, нарушающими (договор – ред.), и призывали ее вернуться в режим соблюдения, подчеркивая критически важный характер наших обеспокоенностей. Эти действия были встречены отрицанием, запутыванием и ложью", — говорится в заявлении госдепа. По данным ведомства, Россия же вообще не инициировала совещаний с экспертами США на эту тему.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно ДРСМД.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".