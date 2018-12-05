ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США впервые с момента закрытия посольства в Сомали в январе 1991 года восстановили постоянное дипломатическое присутствие в этой стране, сообщили в пресс-службе госдепартамента.

"Это историческое событие отражает прогресс, достигнутый Сомали в последние годы, и является еще одним шагом вперед в деле официального оформления дипломатического участия США в Могадишо после признания федерального правительства Сомали в 2013 году. Наше возвращение демонстрирует приверженность Соединенных Штатов дальнейшему укреплению стабильности, демократии и экономического развития, которые отвечают интересам обеих стран", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что посол США в Сомали Дональд Ямамото и его сотрудники "рассчитывают на тесное сотрудничество с народом и федеральным правительством Сомали в целях укрепления наших и без того тесных двусторонних отношений в интересах достижения этих общих целей".

Уточняется, что работа дипмиссии была возобновлена 2 декабря.

В Сомали в 1980-х годах началась гражданская война, страна фактически распалась на несколько независимых друг от друга частей. В последние годы обстановка в Сомали остается сложной, на ее территории действуют несколько террористических групп, против которых власти при поддержке США проводят военные операции.