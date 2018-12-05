Экс-глава МИД Польши опроверг "миф" об отношениях с Россией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мнение о том, что хорошие отношения Москвы и Варшавы дали бы Польше привилегии, является мифом, заявил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью интернет-порталу Niezalezna.

"В небольшой группе поляков существует такой миф, что если мы бы хорошо ладили с Россией, то мы бы были страной с молочными реками и кисельными берегами. Это миф. Россия никогда не будет нас воспринимать как страну, которой можно давать привилегии", — сказал он.

Отношения Москвы и Варшавы переживают непростой период, в частности, из-за желания польских властей разместить в стране американские военные базы и заявлений о "российской угрозе". Кроме того, Варшава выступает резко против строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2" и призывает поддерживающие проект страны отказаться от него. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска нового газопровода. На данный момент Варшава продолжает покупать российский газ, однако к 2022 году планирует полностью заменить его норвежским.