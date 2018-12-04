ЕК попросит Facebook, Twitter и Google присылать отчеты о дезинформации

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Еврокомиссия планирует попросить компании, включая Facebook, Twitter и Google, предоставлять ежемесячные отчеты о "российских кампаниях по дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что обращение к компаниям является частью плана борьбы с дезинформацией, который, как ожидается, будет представлен в среду.

По словам чиновника, Еврокомиссия попросит компании предоставлять отчеты с января по май. Комиссия будет собирать информацию и публиковать, "чтобы информировать европейских избирателей о том, как иностранные субъекты пытаются повлиять на их голоса", пишет издание.

В отчеты будет включаться информация о том, как компании отмечают политическую рекламу и сколько ботов и фейковых аккаунтов они находят и блокируют.

Ранее официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас заявил, что Еврокомиссия внесет на утверждение лидеров Евросоюза план борьбы с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.